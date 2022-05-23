Как щитовидная железа поможет вам похудеть

Как щитовидная железа поможет вам похудетьИ из-за чего нарушается работа этого органа
Есть два гормона, связанных со щитовидной железой. Это Т4, или тироксин (тетрайодтиронин), а также T3, или трийодтиронин. Специалисты сайта MSCD Guides подчёркивают, что основной гормон, который производится щитовидкой, - это Т4. Благодаря ему также можно немного ускорить обмен веществ. Также Т4 преобразуется в Т3. Последний же является самым активным гормоном.
Существуют и несколько болезней, которые возникают при изменении уровня гормонов щитовидной железы. Это тиреоидит: послеродовой, тиреоидит де Кервена, тиреоидит Хашимото. Иногда в щитовидной железе возникают узлы. Зачастую они доброкачественные и могут быть вызваны избыточным весом, старостью, недостатком йода, многократным облучением шеи в детстве, беременностью.
Кроме того, щитовидная железа может действительно вам помочь похудеть. Для этого нужно её активировать особым образом. Автор статьи предлагает соблюдать все рекомендации лечащего врача и принимать необходимые препараты, не забывать о физической активности, регулярно питаться и отказаться от строгих диет, употреблять рыбу и бобы, высыпаться.
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