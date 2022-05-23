Как щитовидная железа поможет вам похудеть

Есть два гормона, связанных со щитовидной железой. Это Т4, или тироксин (тетрайодтиронин), а также T3, или трийодтиронин. Специалисты сайта MSCD Guides подчёркивают, что основной гормон, который производится щитовидкой, - это Т4. Благодаря ему также можно немного ускорить обмен веществ. Также Т4 преобразуется в Т3. Последний же является самым активным гормоном.

Существуют и несколько болезней, которые возникают при изменении уровня гормонов щитовидной железы. Это тиреоидит: послеродовой, тиреоидит де Кервена, тиреоидит Хашимото. Иногда в щитовидной железе возникают узлы. Зачастую они доброкачественные и могут быть вызваны избыточным весом, старостью, недостатком йода, многократным облучением шеи в детстве, беременностью.