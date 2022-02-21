Как штамм «омикрон» влияет на слух: рассказывает российский врач

Как штамм «омикрон» влияет на слух: рассказывает российский врачОб этом пишет «Лайф»
По словам медика, вариант «омикрон» часто воздействует именно на уши. Если раньше поражались в основном лёгкие, то сейчас - лор-органы, хотя и протекает болезнь из-за этого в не такой тяжёлой форме. Но, к примеру, сейчас после ковида человек может «заработать» хронический евстахиит, ларингит, тонзиллофарингит, синусит, постназальный отёк и пр.
При «омикроне» всё начинается с головной боли. Позже возникает заложенность носа, затем - на третий или четвёртый день - закладывает уши.
При этом из-за отёка слуховой трубы (евстахиевой трубы) человек начинает слышать некий гул. У него возникает дискомфорт, ощущение оглушённости. Подобная заложенность может встречаться и при постковидном синдроме, добавляет специалист.
Вместе с тем у пациента при «омикроне» может начать болеть ухо. Это говорит о том, что у него тубоотит - воспаление и слуховой трубы, и среднего уха. В результате начинается гнойный процесс.
Главная проблема заложенности при ковиде в том, что она может так и не пройти. То есть подобную оглушённость человек будет ощущать уже всю оставшуюся жизнь.
Также врач отметил, что если подобные симптомы у человека длятся несколько месяцев, то без обращения к врачу всё это приобретает уже необратимый характер. Поэтому относиться к этому серьёзно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.