Как штамм «омикрон» влияет на слух: рассказывает российский врач

По словам медика, вариант «омикрон» часто воздействует именно на уши. Если раньше поражались в основном лёгкие, то сейчас - лор-органы, хотя и протекает болезнь из-за этого в не такой тяжёлой форме. Но, к примеру, сейчас после ковида человек может «заработать» хронический евстахиит, ларингит, тонзиллофарингит, синусит, постназальный отёк и пр.

При «омикроне» всё начинается с головной боли. Позже возникает заложенность носа, затем - на третий или четвёртый день - закладывает уши.

При этом из-за отёка слуховой трубы (евстахиевой трубы) человек начинает слышать некий гул. У него возникает дискомфорт, ощущение оглушённости. Подобная заложенность может встречаться и при постковидном синдроме, добавляет специалист.