Как шум от самолётов навредит вашему сну

Как шум от самолётов навредит вашему снуПлохо сказывается на здоровье даже умеренный шум
В ходе нового исследования учёные выяснили, что люди, которые подвергались воздействию даже умеренного шума от самолётов, с меньшей вероятностью спали по 7 часов и больше каждую ночь. И особенно увеличился этот риск среди тех, кто жил на западе США, около грузовых аэропортов, рядом с большим водоёмом, а также среди людей, не страдающих потерей слуха.
Новое научное исследование, проведённое Школой общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH) и Университетом штата Орегон, показало, как авиационный шум влияет на сон людей. В статье, опубликованной в Environmental Health Perspectives, говорится, что те, кто подвергался воздействию авиационного шума на уровне до 45 дБ, с большей вероятностью спали меньше 7 часов в сутки. Для сравнения: уровень шума при обычном разговоре дома - 50 дБ, при разговоре шёпотом - 30 дБ.
Эксперты в ходе этого исследования изучили нарушения сна и воздействие шума от самолётов в 90 крупнейших аэропортах США среди более чем 35 000 участников из разных стран. Команда учёных каждые пять лет с 1995 по 2015 год исследовала уровни авиационного шума и учитывала такие факторы, как шум в ночное время и шум в течение суток.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.