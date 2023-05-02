Как шум от самолётов навредит вашему сну

Эксперты в ходе этого исследования изучили нарушения сна и воздействие шума от самолётов в 90 крупнейших аэропортах США среди более чем 35 000 участников из разных стран. Команда учёных каждые пять лет с 1995 по 2015 год исследовала уровни авиационного шума и учитывала такие факторы, как шум в ночное время и шум в течение суток.

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