Как сильно детские травмы влияют на психическое и физическое здоровье

Более 16 тыс человек добровольно приняли участие в исследовании. Участники ответили на вопросы о своем социальном окружении до 18 лет, включая опыт эмоционального, физического или сексуального плохого обращения, пренебрежения и злоупотребления психоактивными веществами в семье. Исследователи объединили эту информацию с анонимными медицинскими записями, чтобы дополнить существующие исследования о том, как детские травмы влияют на состояние здоровья.

Тринадцать психических заболеваний показали наиболее высокую корреляцию с данными людей, включая расстройства настроения, депрессию, ПТСР, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения, шизофрению и злоупотребление психоактивными веществами. При каждом зарегистрированном виде насилия, пережитого в детстве, риск развития посттравматического стрессового расстройства у участников возрастал на 47%. Каждая кумулятивная травма также увеличивала риск совершения попытки самоубийства на 33%. К тому же из-за детских травм повышается риск развития ожирения и хронических заболеваний.

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