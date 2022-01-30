Как синий свет влияет на сон

Воздействию синего света человек подвергается не только при работе за компьютером или при «сидении» в гаджетах. Происходит это и при обычной прогулке на свежем воздухе. Однако, как утверждает автор, в данном случае большое количество синего света может помочь хорошо выспаться ночью. Также исследование 2017 года (опубликовано в журнале Sleep Health) показало, что сотрудники, которые по утрам дольше находились на солнце, лучше спали, реже находились в депрессивном состоянии и испытывали меньше стресса.

В то же время если вечером слишком долго сидеть перед ноутбуком или со смартфоном (которые имеют «синие экраны»), то это негативно скажется на засыпании. Учёные из Хайфского университета в Израиле в 2017 году выяснили, что воздействие на человека синего света в вечерние часы сокращает сон в среднем на 16 минут. Кроме того, такой свет уменьшает выработку мелатонина, влияющего на сон и циркадные ритмы. Поэтому специалисты советуют совсем отказаться от пользования гаджетами за 60 минут до отхода ко сну. Можно также уменьшать яркость экрана или переводить устройства в ночной режим.