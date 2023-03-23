Как сладости изменяют наш мозг

Учёные выяснили, что продукты, которые содержат много сахара и жира, изменяют наш мозг. И если мы едим их регулярно, даже в небольших количествах, то мозг учится в дальнейшем потреблять именно эту пищу. Научная статья, подтверждающая это, была опубликована в издании Cell Metabolism.

Но почему мы вообще так любим нездоровую пищу? Склонность к такой еде может быть врождённой или развиваться из-за лишнего веса. Специалисты также считают, что мозг способен учиться этому предпочтению.