Как следить за своим здоровьем: три простых способа профилактики заболеваний

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Как следить за своим здоровьем: три простых способа профилактики заболеванийИх перечислили на vc.ru
Часто взрослые люди не спешат идти к врачу в целях профилактики различных заболеваний. Вместо этого они тратят средства на косметолога, путешествия и т.п. Однако чтобы в будущем не возникли опасные заболевания, следует соблюдать несколько правил.
По словам автора статьи, для поддержания здоровья нужно придерживаться хотя бы трёх правил.
- Регулярно проходить обследования для раннего выявления заболеваний. Благодаря этому даже при обнаружении болезни её лечение всё равно будет стоит дешевле, чем если бы её выявили на более поздних стадиях. Кроме того, регулярное посещение гинеколога уменьшает вероятность смерти от рака шейки матки на 67–95 процентов.
- Вакцинироваться. Так, взрослые должны поставить прививки, которые не получили в детском возрасте, а также в течение определённого периода ревакцинироваться. Повторно нужно ставить прививку от дифтерии и столбняка - раз в десять лет, от гриппа - раз в год, от клещевого энцефалита - раз в три года. Сделать основные прививки (они есть в Национальном календаре) можно по ОМС, остальные - в платных клиниках.
- Посвящать время самообразованию. Именно благодаря данным, которые сейчас находятся в свободном доступе, научно-популярным книгам по медицине сейчас люди стали больше узнавать о своём здоровье и бережнее к нему относиться. Кроме того, как подчёркивает автор, не все медики сообщают пациентам о необходимых прививках, которые должны сделать взрослые.
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Источник: vc.ru