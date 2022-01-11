Как следить за своим здоровьем: три простых способа профилактики заболеваний

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Часто взрослые люди не спешат идти к врачу в целях профилактики различных заболеваний. Вместо этого они тратят средства на косметолога, путешествия и т.п. Однако чтобы в будущем не возникли опасные заболевания, следует соблюдать несколько правил.