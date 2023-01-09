Как снизить стресс от того, что жить стало ещё дороже: советы экспертов

Специалисты Simply CBD дали несколько советов, благодаря которым вы сможете отвлечься от стресса.

Прежде всего, важно позаботиться о себе и о своих потребностях. Это включает здоровое питание, поддержание графика сна, принятие горячего душа или тёплой ванны, чтение книги, нанесение маски для лица на кожу, прослушивание подкаста о медитации под зажжённые свечи, употребление любимой еды.

Также поможет добавление физической активности. Это может быть обычная прогулка, пилатес, йога, просмотр видео с упражнениями онлайн.