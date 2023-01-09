Как снизить стресс от того, что жить стало ещё дороже: советы экспертов

Как снизить стресс от того, что жить стало ещё дороже: советы экспертовНапример, вы можете найти новое хобби
Кризис стоимости жизни затрагивает многих людей во всём мире. Цены на продукты питания всё больше растут, поэтому и Рождество становится праздновать всё дороже. Всё это приводит к стрессу.
Фото: Money and Mental Health
Специалисты Simply CBD дали несколько советов, благодаря которым вы сможете отвлечься от стресса.
Прежде всего, важно позаботиться о себе и о своих потребностях. Это включает здоровое питание, поддержание графика сна, принятие горячего душа или тёплой ванны, чтение книги, нанесение маски для лица на кожу, прослушивание подкаста о медитации под зажжённые свечи, употребление любимой еды.
Также поможет добавление физической активности. Это может быть обычная прогулка, пилатес, йога, просмотр видео с упражнениями онлайн.
Прослушивание музыки даёт множество преимуществ для здоровья. Среди них - снижение кровяного давления, улучшение памяти, качества сна, снижение тревоги. Также музыка поднимает настроение.
Экспериментируйте с хобби. И если вы всё ещё не придумали, чем заняться, то сейчас - самое время. Это поможет вам отвлечься от стрессовых ситуаций.
Не пользуйтесь соцсетями и отключите смартфон. Это даст возможность на вещах, которые приносят вам радость.
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