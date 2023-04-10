Фитнес и здоровье
21:33, 10 апреля 2023
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Как соблюдение поста влияет на ваше психическое здоровье

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Пост, оказывается, может улучшить эмоциональное состояние человека. Считается, что он снижает стресс и ощущение тревоги.

Как соблюдение поста влияет на ваше психическое здоровье

Фото: Harvard Health

Благодаря соблюдению поста можно избавиться от тревоги, стресса, справиться с перепадами настроения. Дело в том, что при воздержании от определённой пищи и напитков снижается выработка гормона стресса кортизола. Такая практика, кроме того, помогает расслабиться, успокоить нервы.

Как соблюдение поста влияет на ваше психическое здоровье

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В организме человека также начинает активно вырабатываться дофамин. Связано это с увеличением притока крови, насыщенной кислородом, к мозгу. Помимо этого, благодаря соблюдению поста можно контролировать симптомы депрессии. Голодание способствует выработке эндорфинов - веществ, уменьшающих чувство тревоги, напряжения, гнева, а также усиливающих ощущение счастья.

Что касается долгосрочных перспектив, то временное воздержание от приёма пищи приводит к повышению концентрации, улучшению памяти, образованию новых клеток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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