Как соблюдение поста влияет на ваше психическое здоровье

Как соблюдение поста влияет на ваше психическое здоровьеВозможно, вы удивитесь
Пост, оказывается, может улучшить эмоциональное состояние человека. Считается, что он снижает стресс и ощущение тревоги.
Фото: Harvard Health
Благодаря соблюдению поста можно избавиться от тревоги, стресса, справиться с перепадами настроения. Дело в том, что при воздержании от определённой пищи и напитков снижается выработка гормона стресса кортизола. Такая практика, кроме того, помогает расслабиться, успокоить нервы.
В организме человека также начинает активно вырабатываться дофамин. Связано это с увеличением притока крови, насыщенной кислородом, к мозгу. Помимо этого, благодаря соблюдению поста можно контролировать симптомы депрессии. Голодание способствует выработке эндорфинов - веществ, уменьшающих чувство тревоги, напряжения, гнева, а также усиливающих ощущение счастья.
Что касается долгосрочных перспектив, то временное воздержание от приёма пищи приводит к повышению концентрации, улучшению памяти, образованию новых клеток.
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