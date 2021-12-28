Как сохранить нормальное эмоциональное состояние, если вы собираетесь проводить Новый год и Рождество в одиночестве

Фитнес и здоровье
Сегодня в 01:02
1 мин.
Как сохранить нормальное эмоциональное состояние, если вы собираетесь проводить Новый год и Рождество в одиночествеСоветует психолог
Для тех, у кого нет близких, друзей или любимого человека, встреча Нового года, рождественские праздники могут быть тяжёлыми. Кроме того, влияние на это оказывает и пандемия. Но есть несколько способов улучшить ситуацию.
По мнению психолога Джо Хеммингса, сохранять в праздничные дни в одиночестве оптимистичный настрой может быть сложно. Однако есть четыре пункта, которые позволят почувствовать себя лучше.
- Общение с другими. Это можно сделать через интернет: к примеру, благодаря Zoom-конференциям. Или же это могут быть простые переписки.
- Высказывание переживаний и опасений. Полезным может быть рассказ о своих чувствах кому-либо: друзьям, близким, психотерапевту и т.п. По словам специалиста, когда человек делится своими мыслями, у него укрепляется иммунитет, снижается уровень стресса.
- Планирование дел. На самом деле распланировать весь день, если вы в итоге проведёте его один, может быть полезно.
- Выход из дома на улицу. Если вы не болеете COVID-19, то лучше время от времени выходить на прогулку. Это улучшит настроение, поможет справиться с ощущением изоляции от мира, с грустью.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Daily Express