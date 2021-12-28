Как сохранить нормальное эмоциональное состояние, если вы собираетесь проводить Новый год и Рождество в одиночестве

Советует психолог

Для тех, у кого нет близких, друзей или любимого человека, встреча Нового года, рождественские праздники могут быть тяжёлыми. Кроме того, влияние на это оказывает и пандемия. Но есть несколько способов улучшить ситуацию.