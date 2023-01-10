Как сохранить здоровье в путешествии

В путешествиях нужно не забывать и о гигиене. Важно мыть руки, а при появлении признаков болезни - воспользоваться услугами телемедицины.

При перемещении из одного часового пояса в другой у вас может нарушиться сон. Этого можно избежать, если составить расписание сна и приёма пищи в соответствии с местным временем.

За полчаса до сна уберите смартфон и убедитесь, что в помещении прохладно и комфортно. Чтобы избежать обезвоживания, пейте много воды, а вот алкоголя и кофеина лучше избегать.

Если вы никак не можете заснуть, то попробуйте использовать маску для сна и беруши. Также можно принять мелатонин. Помогает некоторым в этом случае также аромат лаванды.

Оставайтесь во время поездки активными. То есть много гуляйте, занимайтесь спортом.

Что касается диеты, то по возможности лучше всего выбирать блюда, содержащие много свежих овощей и фруктов. И употребляйте только проверенную, качественно приготовленную еду.

Для поддержания психического здоровья возьмите с собой в поездку предметы, которые будут напоминать вам о доме.

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