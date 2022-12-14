Как сохранить здоровье во время праздников, если у вас повышен холестерин

Следуйте нескольким простым советам

Без праздничных блюд и напитков вряд ли можно представить Новый год или Рождество. Но тем, у кого есть проблемы со здоровьем, нужно быть в это время начеку. В том числе и тем, кто страдает от повышенного холестерина.