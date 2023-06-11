Как сохранить зубы здоровыми: врачи дали три совета

Ешьте выдержанный чеснок. Доктор Кларк говорит, что это уменьшит кровоточивость дёсен и воспаление. И это было доказано в ходе недавнего исследования, опубликованного в «Журнале клинической биохимии и питания».

Полощите рот после кофе. Чай, кофе, красное вино со временем могут повлиять на цвет ваших зубов, предупредил доктор Радж Джунжа, главный стоматолог клиники Face Teeth Smile Dental Clinic. Ограничьте потребление этих напитков или пользуйтесь соломинкой. Риск окрашивания эмали после таких напитков может снизить и полоскание рта водой.

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