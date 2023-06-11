Как сохранить зубы здоровыми: врачи дали три совета

Как сохранить зубы здоровыми: врачи дали три советаВам нужно лишь постараться следовать этим рекомендациям
Если вы хотите долгие годы ослеплять окружающих своей улыбкой, то не забывайте об этих пунктах.
Зубы - это не инструменты. Использование зубов для открывания бутылок - опасная привычка. Как отмечает доктор Алан Кларк, ведущий стоматолог компании Paste Dental, в этом случае существует большая вероятность того, что вы сломаете зубы или у вас появятся сколы. В результате вам придётся идти к стоматологу.
Ешьте выдержанный чеснок. Доктор Кларк говорит, что это уменьшит кровоточивость дёсен и воспаление. И это было доказано в ходе недавнего исследования, опубликованного в «Журнале клинической биохимии и питания».
Полощите рот после кофе. Чай, кофе, красное вино со временем могут повлиять на цвет ваших зубов, предупредил доктор Радж Джунжа, главный стоматолог клиники Face Teeth Smile Dental Clinic. Ограничьте потребление этих напитков или пользуйтесь соломинкой. Риск окрашивания эмали после таких напитков может снизить и полоскание рта водой.
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