Фитнес и здоровье
19:32, 06 января 2023
1 мин.

Как сокращение калорий влияет на ваше тело

Резко делать это — плохо

Эксперты по питанию рассказали, что именно происходит с телом, когда вы сокращаете потребление калорий.

Как сокращение калорий влияет на ваше тело

Фото: Unsplash

Эксперты предупредили, что резкое сокращение калорий имеет ряд последствий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Можно заполучить дефицит питательных веществ, снижение уровня энергии и даже гормональные изменения. А вот и другие последствия:

  • запор;
  • постоянный голод;
  • сильная тяга к сладкому/жирному.

Как подытожили специалисты, следует принимать некоторые меры предосторожности при сокращении калорий, чтобы убедиться, что вы не действуете слишком строго и слишком быстро.

Новости партнеров
Новости партнеров