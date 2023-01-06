Как сокращение калорий влияет на ваше тело

Эксперты предупредили, что резкое сокращение калорий имеет ряд последствий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Можно заполучить дефицит питательных веществ, снижение уровня энергии и даже гормональные изменения. А вот и другие последствия:

запор;

постоянный голод;

сильная тяга к сладкому/жирному.

Как подытожили специалисты, следует принимать некоторые меры предосторожности при сокращении калорий, чтобы убедиться, что вы не действуете слишком строго и слишком быстро.