Как сокращение калорий влияет на ваше тело

19:32, 06 января 2023
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Как сокращение калорий влияет на ваше телоРезко делать это — плохо
Эксперты по питанию рассказали, что именно происходит с телом, когда вы сокращаете потребление калорий.
Фото: Unsplash
Эксперты предупредили, что резкое сокращение калорий имеет ряд последствий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Можно заполучить дефицит питательных веществ, снижение уровня энергии и даже гормональные изменения. А вот и другие последствия:
- запор;
- постоянный голод;
- сильная тяга к сладкому/жирному.
Как подытожили специалисты, следует принимать некоторые меры предосторожности при сокращении калорий, чтобы убедиться, что вы не действуете слишком строго и слишком быстро.