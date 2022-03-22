Как совместное проживание с партнёром повлияет на вашу кожу

Как совместное проживание с партнёром повлияет на вашу кожуТочнее, на состав микробов на ней
На сегодняшний день есть множество научных трудов, доказывающих, что люди, состоящие в длительных отношениях, очень похожи друг на друга. Но с чем это связано? Как показало исследование специалистов из Стэнфордского университета (США), мы просто склонны изначально выбирать себе партнёра, похожего на нас самих и внешне, и внутренне. После анализа фотографий 517 пар, сделанных через некоторое время после свадьбы, и сравнения этих снимков с фото, которые сделаны спустя несколько десятилетий, выяснилось, что сильнее похожи друг на друга люди не стали.
Однако известно, что с годами микробиом (состав микробов) кожи партнёров точно становится схожим. Это доказали результаты исследования, опубликованного в издании mSystems.
В ходе анализа учёные выяснили, что у совместно проживающих пар микробы на коже становятся схожими. Для проведения исследования эксперты взяли образцы с различных участков тела людей. Влияние микробов оказалось настолько сильным, что ИИ смог по их составу определить партнёров, которые живут вместе, с точностью 86 процентов. В большей степени состав микробов был похож на ступнях людей.
Помимо этого, обнаружилось, что у людей одного биологического пола микробы, которые находятся на внутренней поверхности бедра, в большей степени схожи по сравнению с микробами их партнёров.
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