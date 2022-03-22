Как совместное проживание с партнёром повлияет на вашу кожу

На сегодняшний день есть множество научных трудов, доказывающих, что люди, состоящие в длительных отношениях, очень похожи друг на друга. Но с чем это связано? Как показало исследование специалистов из Стэнфордского университета (США), мы просто склонны изначально выбирать себе партнёра, похожего на нас самих и внешне, и внутренне. После анализа фотографий 517 пар, сделанных через некоторое время после свадьбы, и сравнения этих снимков с фото, которые сделаны спустя несколько десятилетий, выяснилось, что сильнее похожи друг на друга люди не стали.

Однако известно, что с годами микробиом (состав микробов) кожи партнёров точно становится схожим. Это доказали результаты исследования, опубликованного в издании mSystems.