Как справиться с бессонницей и к чему она может привести

Как справиться с бессонницей и к чему она может привестиИ кому не стоит принимать определенные лекарства
По словам Исаева, от бессонницы страдает более 30 процентов людей старшего возраста. А хроническое нарушение сна может стать причиной депрессии, увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, развить психоз, а также в целом значительно ухудшить качество вашей жизни.
Сомнолог также рассказал, как можно бороться с этой проблемой. По его словам, для начала стоит попробовать немедикаментозные методы — например, соблюдение гигиены сна. Если же и они не помогут, то врач может назначить снотворные, объяснил Исаев.
Одними из самых безопасных в пожилом возрасте являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так называемой Z-группы. При хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование антидепрессантов … которые подбираются индивидуально
Однако врач предупреждает, что людям старше 60 лет стоит воздержаться от использования снотворных из группы бензодиазепинов. По его словам, для этой возрастной категории они небезопасны.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.