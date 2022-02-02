Как справиться с бессонницей и к чему она может привести

По словам Исаева, от бессонницы страдает более 30 процентов людей старшего возраста. А хроническое нарушение сна может стать причиной депрессии, увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, развить психоз, а также в целом значительно ухудшить качество вашей жизни.

Сомнолог также рассказал, как можно бороться с этой проблемой. По его словам, для начала стоит попробовать немедикаментозные методы — например, соблюдение гигиены сна. Если же и они не помогут, то врач может назначить снотворные, объяснил Исаев.