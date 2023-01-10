Как справиться с синдромом отмены после отказа от курения

Никотин вызывает очень сильную зависимость, говорит Эмма Бретт, научный сотрудник Чикагского медицинского университета и руководитель группы программы «Смелость бросить курить». Кроме того, никотин в целом влияет на весь организм, в том числе на мозг, сосуды, обмен веществ.

Симптомы синдрома отмены чаще всего возникают в первую неделю после того, как человек решил бросить курить. Пик проявления этих симптомов наступает примерно на третий-четвёртый день. Причём некоторые люди могут испытывать эти симптомы в течение нескольких недель. А у кого-то эти признаки почти никак не будут проявляться.

В первые дни, недели, месяцы отказа от курения вам могут помочь продукты, замещающие никотин. Например, можно использовать пластырь, леденец, жвачку с никотином.

Старайтесь избегать привычек, которые могут вас побудить к курению. К примеру, вы можете занять рот жеванием моркови, леденцов, яблок, солёных огурцов и т.п. Могут помочь и дыхательные упражнения. Старайтесь также не встречаться с другими курильщиками.