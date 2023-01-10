Как справиться с синдромом отмены после отказа от курения

Как справиться с синдромом отмены после отказа от куренияПобороть зависимость от никотина может быть тяжело
При отказе от курения вы можете столкнуться с самыми разными не самыми приятными симптомами. Например, с головной болью, тошнотой, перепадами настроения, раздражительностью, депрессией. И важно уметь с этим справляться.
Фото: Vascular Health Clinics
Никотин вызывает очень сильную зависимость, говорит Эмма Бретт, научный сотрудник Чикагского медицинского университета и руководитель группы программы «Смелость бросить курить». Кроме того, никотин в целом влияет на весь организм, в том числе на мозг, сосуды, обмен веществ.
Симптомы синдрома отмены чаще всего возникают в первую неделю после того, как человек решил бросить курить. Пик проявления этих симптомов наступает примерно на третий-четвёртый день. Причём некоторые люди могут испытывать эти симптомы в течение нескольких недель. А у кого-то эти признаки почти никак не будут проявляться.
В первые дни, недели, месяцы отказа от курения вам могут помочь продукты, замещающие никотин. Например, можно использовать пластырь, леденец, жвачку с никотином.
Старайтесь избегать привычек, которые могут вас побудить к курению. К примеру, вы можете занять рот жеванием моркови, леденцов, яблок, солёных огурцов и т.п. Могут помочь и дыхательные упражнения. Старайтесь также не встречаться с другими курильщиками.
Вполне нормально быть раздражительным при отказе от сигарет. Нервозность и беспокойство - это вполне обычное явление в данном случае. Если столкнётесь с этими симптомами, то сходите на прогулку.
Кроме того, избегайте продуктов, содержащих кофеин. Дело в том, что при отказе от никотина кофеин сохраняется в организме дольше.
Попробуйте медитацию, дыхательные практики, горячую ванную, массаж. Помогают справиться с раздражительностью также качественный сон и правильное питание.
Чтобы улучшить сон, специалисты советуют за час до этого снять никотиновый пластырь.
А решить проблемы с концентрацией внимания можно, если меньше заниматься деятельностью, которая требует сильной концентрации.
Чтобы не набрать вес, вместо «заедания» тяги к сигаретам займитесь спортом. Например, вы можете начать бегать, просто ходить пешком. Да и в целом прибавка в весе если и будет у вас, то она будет минимальной, а спустя несколько месяцев вес придёт в норму.
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