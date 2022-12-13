Фитнес и здоровье
19:47, 13 декабря 2022
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Как справиться со стрессом во время праздников

Есть несколько способов

Для многих праздничное время - это дополнительный стресс. Связано это и с покупкой подарков, и с соблюдением различных традиций. Но есть способы снизить уровень стресса в этот период.

Как справиться со стрессом во время праздников

Фото: Eastern Oklahoma Chiropractic

Подарок на Новый год или Рождество не обязательно должен быть материальным. Это может быть даже просто личное время и помощь, которую вы предлагаете близким.

Кроме того, обдумывая то, какой подарок вы хотите вручить, найдите минутку, чтобы поразмышлять о своих намерениях. Спросите себя, точно ли искренне вы всё это делаете и точно ли отражает подарок ваше отношение к человеку.

Важно в праздничный период уделять время и себе. Если вы столкнулись с разочарованием, нетерпением, нехваткой времени, то полезно будет воспользоваться способами снижения стресса.

Для того снизить влияние стрессовых факторов, можно просто какое-то время посидеть в тишине, последить за своим дыханием, закрыть глаза, не думать вообще ни о чём.

Как справиться со стрессом во время праздников

Кроме того, справиться со стрессом поможет проведение времени с домашними животными, чтение книги, массаж определённых точек, танцы под песню, глубокое дыхание.

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