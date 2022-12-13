Как справиться со стрессом во время праздников

Как справиться со стрессом во время праздниковЕсть несколько способов
Для многих праздничное время - это дополнительный стресс. Связано это и с покупкой подарков, и с соблюдением различных традиций. Но есть способы снизить уровень стресса в этот период.
Фото: Eastern Oklahoma Chiropractic
Подарок на Новый год или Рождество не обязательно должен быть материальным. Это может быть даже просто личное время и помощь, которую вы предлагаете близким.
Кроме того, обдумывая то, какой подарок вы хотите вручить, найдите минутку, чтобы поразмышлять о своих намерениях. Спросите себя, точно ли искренне вы всё это делаете и точно ли отражает подарок ваше отношение к человеку.
Важно в праздничный период уделять время и себе. Если вы столкнулись с разочарованием, нетерпением, нехваткой времени, то полезно будет воспользоваться способами снижения стресса.
Для того снизить влияние стрессовых факторов, можно просто какое-то время посидеть в тишине, последить за своим дыханием, закрыть глаза, не думать вообще ни о чём.
Кроме того, справиться со стрессом поможет проведение времени с домашними животными, чтение книги, массаж определённых точек, танцы под песню, глубокое дыхание.