Как справиться со стрессом во время праздников

Подарок на Новый год или Рождество не обязательно должен быть материальным. Это может быть даже просто личное время и помощь, которую вы предлагаете близким.

Кроме того, обдумывая то, какой подарок вы хотите вручить, найдите минутку, чтобы поразмышлять о своих намерениях. Спросите себя, точно ли искренне вы всё это делаете и точно ли отражает подарок ваше отношение к человеку.

Важно в праздничный период уделять время и себе. Если вы столкнулись с разочарованием, нетерпением, нехваткой времени, то полезно будет воспользоваться способами снижения стресса.

Для того снизить влияние стрессовых факторов, можно просто какое-то время посидеть в тишине, последить за своим дыханием, закрыть глаза, не думать вообще ни о чём.