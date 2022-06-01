Как старение может "активировать" рак легких

Старение может играть определенную роль в развитии метастазов рака, говорит старший автор исследования Ашани Вираратна. Исследование показало, что при введении клеток меланомы в кожу молодых и пожилых мышей, они первоначально перемещались в легкие с одинаковой скоростью, но в легких пожилых мышей они быстро росли и образовывали более крупные опухоли, в то время как в легких молодых мышей они, как правило, оставались в виде небольших одноклеточных или двухклеточных колоний.

Исследователи обнаружили, что возрастные изменения секретируемых факторов из легочных фибробластов, нормальных нераковых клеток вблизи опухоли, облегчают путь для роста спящих клеток меланомы. Возрастные изменения в микроокружении кожи подавляли рост клеток меланомы, но способствовали их распространению, распространяя рак в отдаленные органы.

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