Как суп поможет вам похудеть

Если вы хотите приготовить суп, который поможет вам сбросить вес, то добавьте в него несколько важных питательных веществ. Это витамины, минералы, белок, клетчатка, полезные жиры. Кроме того, вы можете для лучшего насыщения взять нежирный белок: курицу, рыбу или тофу. Остерегайтесь супов с высоким содержанием натрия, так как они могут привести к повышению кровяного давления.

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