Как суп поможет вам похудеть

Как суп поможет вам похудетьРассказала диетолог
Иногда бывает приятно съесть тарелку супа в холодный осенний или зимний день. Некоторые даже утверждают, что супы помогают сбросить вес.
Употребление супа, по словам диетолога Лизы Янг, действительно имеет несколько преимуществ для похудения. Например, сочетание овощей и бобовых даёт организму больше клетчатки и питательных веществ. Также в супе содержится меньше калорий, чем в обычных блюдах.
Если вы хотите приготовить суп, который поможет вам сбросить вес, то добавьте в него несколько важных питательных веществ. Это витамины, минералы, белок, клетчатка, полезные жиры. Кроме того, вы можете для лучшего насыщения взять нежирный белок: курицу, рыбу или тофу. Остерегайтесь супов с высоким содержанием натрия, так как они могут привести к повышению кровяного давления.
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