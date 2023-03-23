Как связано здоровье костей со здоровьем мозга у человека

В новом исследовании участвовал 3651 человек из Нидерландов. Средний возраст добровольцев составлял 72 года. К началу исследования у них не было старческого слабоумия. За 11 лет в среднем деменция развилась у 688 человек (это 19%).

Для того чтобы определить плотность костей участников, специалисты изучали рентгеновские снимки. Каждые четыре-пять лет людей опрашивали, также они проходили различные тесты.

После учёта всех важных факторов выяснилось, что у людей с самой низкой плотностью костей в течение 10 лет было на 42% больше шансов заболеть старческим слабоумием по сравнению с теми, у кого плотность костей была высокой. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять связь между потерей памяти и снижением плотности костей.

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