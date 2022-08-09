Как связаны смех и болезни сердца

В 2016 году японские учёные провели исследование, чтобы узнать, какими болезнями страдают люди, которые никогда не смеются. Для этого они изучили информацию о более 20 тысячах человек. Оказалось, что у таких людей чаще (более чем на 20 процентов) развиваются болезни сердца.

Вообще известно, что смех способен обеспечить несколько преимуществ для здоровья. Прежде всего, по словам The Heart Foundation и Cedars Sinai, он оказывает на организм такой же действие, как кардиотренировка. То есть благодаря смеху ваше сердце начинает биться быстрее, вы сжигаете столько же калорий, как при ходьбе. Также он позволяет снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего».