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Как связаны вес человека и риск смерти от употребления алкоголя

Рассказывают на портале Medical Xpress
Как оказалось, на людей с недостаточной массой тела алкоголь оказывает примерно такое же сильное влияние, как на людей с ожирением. К примеру, они подвергаются более высокому риску смерти от некоторых заболеваний. Подробнее - в статье.
Как связаны вес человека и риск смерти от употребления алкоголя

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Drug and Alcohol Dependence, люди с недовесом имеют более высокий риск смерти от заболеваний сердца, рака и из-за других причин. Исследование при этом проводилось на основе анализа информации, полученной в ходе Национального опроса о состоянии здоровья (NHIS) в период с 2001 по 2011 годы. Принимали участие в этом опросе более 200 тысяч американцев в возрасте от 35 до 85 лет.

Как связаны вес человека и риск смерти от употребления алкоголя

По словам учёных, наиболее заметная связь между смертностью, связанной с алкоголизмом, и весом, была у излишне худых людей. Другими словами, у тех опрошенных, которые имели недостаточный вес согласно индексу массы тела.

Вместе с тем экспертам необходимо будет провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, каким образом недовес способствует увеличению риска смерти людей, злоупотребляющих алкогольными напитками. По мнению Мунтасира Масума, научного сотрудника Исследовательского центра профилактики Эдны Беннетт Пирс в Пенсильвании, на это могут влиять такие факторы, как дефицит питательных веществ в организме, способы борьбы со стрессом, наличие проблем со здоровьем.

Источник: Medical Xpress
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