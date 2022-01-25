Как связаны вес человека и риск смерти от употребления алкоголя

По словам учёных, наиболее заметная связь между смертностью, связанной с алкоголизмом, и весом, была у излишне худых людей. Другими словами, у тех опрошенных, которые имели недостаточный вес согласно индексу массы тела.

Вместе с тем экспертам необходимо будет провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, каким образом недовес способствует увеличению риска смерти людей, злоупотребляющих алкогольными напитками. По мнению Мунтасира Масума, научного сотрудника Исследовательского центра профилактики Эдны Беннетт Пирс в Пенсильвании, на это могут влиять такие факторы, как дефицит питательных веществ в организме, способы борьбы со стрессом, наличие проблем со здоровьем.