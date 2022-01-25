Как связаны вес человека и риск смерти от употребления алкоголя

Как связаны вес человека и риск смерти от употребления алкоголяРассказывают на портале Medical Xpress
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Drug and Alcohol Dependence, люди с недовесом имеют более высокий риск смерти от заболеваний сердца, рака и из-за других причин. Исследование при этом проводилось на основе анализа информации, полученной в ходе Национального опроса о состоянии здоровья (NHIS) в период с 2001 по 2011 годы. Принимали участие в этом опросе более 200 тысяч американцев в возрасте от 35 до 85 лет.
По словам учёных, наиболее заметная связь между смертностью, связанной с алкоголизмом, и весом, была у излишне худых людей. Другими словами, у тех опрошенных, которые имели недостаточный вес согласно индексу массы тела.
Вместе с тем экспертам необходимо будет провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, каким образом недовес способствует увеличению риска смерти людей, злоупотребляющих алкогольными напитками. По мнению Мунтасира Масума, научного сотрудника Исследовательского центра профилактики Эдны Беннетт Пирс в Пенсильвании, на это могут влиять такие факторы, как дефицит питательных веществ в организме, способы борьбы со стрессом, наличие проблем со здоровьем.