Как сыр влияет на здоровье вашего сердца

Много насыщенных жиров обычно повышают уровень холестерина и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, появляется всё больше доказательств того, что сыр обладает «матричным эффектом», который в некоторой степени защищает нас от неблагоприятного воздействия насыщенных жиров.

Канадское исследование, проведённое в 2017 году на 43 здоровых добровольцах, показало, что жир из сливочного сыра переваривается и усваивается быстрее , чем из чеддера. Исследователи предположили, что маленькие капельки жира в сливочном сыре могут быть более доступными для ферментов организма, расщепляющих жир.

В 2018 году другое исследование продемонстрировало, что употребление сыра приводит к значительному снижению уровня холестерина, чем в случае, если его компоненты — масло, белок и кальций — употребляются отдельно.