Как сжечь опасный для здоровья жир на животе

Отмечается, что висцеральный жир в области живота нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов.

Специалисты советуют есть клубнику, богатую клетчаткой. По их словам, растворимая клетчатка замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира.

Утверждается, что каждые десять граммов растворимой клетчатки в день способствуют сокращению объёма висцерального жира на 3,7% за период в пять лет. Кроме того, можно увеличить двигательную активность и сжигать жир ещё эффективнее.

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