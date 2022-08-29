Как сжигать жир при помощи выполнения повседневных дел

Эксперты по фитнесу из BarBend вместе с тренерами Элизой Флинн и Энтони Майяттом выяснили, какие виды повседневных занятий лучше всего помогают избавляться от лишних килограммов. В действительности даже при переваривании пищи или простом стоянии на месте калории могут сжигаться. В целом человек, по словам Элизы Флинн, благодаря рутинным делам может в месяц избавляться от 2100 калорий.

Специалисты обнаружили, что человек, вес которого составляет 70 кг, всего за 20 минут мытья посуды стоя может сжечь до 44 калорий. Чтобы эффект от этого был сильнее, нужно при мытье посуды стараться очищать её более энергичными движениями.

Если вы в течение 20 минут будете нести сумки с продуктами, то сможете сжечь 61 калорию.