Как телефоны изменили мозг людей

В результате сейчас мы иногда даже проверяем смартфоны без необходимости в этом. Но что такая зависимость от мобильных устройств делает с мозгом?

Согласно результатам одного исследования, водители, которые за рулём пользуются смартфоном, медленнее реагируют на ситуацию на дороге. Такой эффект наблюдается и при выполнении людьми повседневных дел. Когда участники другого исследования слышали звук уведомления, то в итоге гораздо хуже справлялись с заданием.

В ходе ещё одного научного исследования учёные обнаружили, что люди справляются с самыми разными задачами намного лучше, когда телефоны находятся далеко от них. И даже не важно, включены устройства при этом или нет.

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