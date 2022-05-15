Как убрать жир с живота после 60 лет

Как убрать жир с живота после 60 летПомогут некоторые привычки
- Есть чаще.
Один из экспертов отметил, что частые приёмы пищи является ключом к похудению и потере жира. «Думайте о своем метаболизме как о костре: чтобы огонь продолжал гореть, вы добавляете небольшое количество дров каждые несколько часов. То же самое верно и для обмена веществ», — добавил специалист.
- Есть больше белка.
Белок является одним из наиболее важных питательных веществ для здорового похудения после 60 лет, поэтому ежедневное потребление достаточного его количества может помочь вам достичь своих целей.
- Употреблять продукты с высоким содержанием устойчивого крахмала.
Такой крахмал не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника. Вещество содержится в зерновых, семенах и бобовых.
- Получать достаточное количество клетчатки.
Эксперты рассказали, что соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки может помочь получить плоский живот людям за 60, потому что это позволяет вам чувствовать себя сытым дольше.
- Есть жирную рыбу с высоким содержанием белка.
Она тоже дольше оставляет вас сытым, а ещё содержит витамин D.
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