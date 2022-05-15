Как убрать жир с живота после 60 лет

Есть чаще.

Один из экспертов отметил, что частые приёмы пищи является ключом к похудению и потере жира. «Думайте о своем метаболизме как о костре: чтобы огонь продолжал гореть, вы добавляете небольшое количество дров каждые несколько часов. То же самое верно и для обмена веществ», — добавил специалист.

Есть больше белка.

Белок является одним из наиболее важных питательных веществ для здорового похудения после 60 лет, поэтому ежедневное потребление достаточного его количества может помочь вам достичь своих целей.

Употреблять продукты с высоким содержанием устойчивого крахмала.

Такой крахмал не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника. Вещество содержится в зерновых, семенах и бобовых.

Получать достаточное количество клетчатки.

Эксперты рассказали, что соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки может помочь получить плоский живот людям за 60, потому что это позволяет вам чувствовать себя сытым дольше.

Есть жирную рыбу с высоким содержанием белка.

Она тоже дольше оставляет вас сытым, а ещё содержит витамин D.

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