Как ультра-обработанные продукты вредят психике и что можно с этим сделать

Известно, что в Великобритании 55% ежедневных калорий взрослых приходится на ультра-переработанные продукты, в США - 57%. Ещё больше таких продуктов и напитков потребляют дети.

Но почему ультра-обработанная пища вредит мозга? При создании подобных продуктов полезные для мозга питательные вещества (витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатка, незаменимые жиры) теряются. А для того чтобы увеличить срок годности и улучшить вкусовые качества, в эти продукты добавляют сахара и жиры. Это всё может плохо повлиять на обмен веществ, уровень глюкозы в крови, здоровье мозга.

И чем больше в рационе человека ультра-обработанных продуктов, тем ниже у него ежедневное потребление питательных веществ.