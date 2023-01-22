Как улучшится ваше здоровье, если вы каждый день будете обливаться холодной водой

Обливания холодной водой - это довольно простая привычка. Тем не менее она очень эффективна в плане укрепления иммунной системы. Согласно результатам научных исследований, те, кто регулярно обливается холодной водой, реже болеют простудой.

При обливаниях холодной водой количество дней, пропущенных на работе из-за болезни, снижается на 29%.

А ещё доказано, что подобная привычка уменьшает проявление симптомов депрессии. А депрессия, как известно, повышает вероятность преждевременной смерти. Это можно объяснить выбросом определённых гормонов, а также повышением электрической активности в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.