Как улучшится ваше здоровье, если вы каждый день будете обливаться холодной водой

Как улучшится ваше здоровье, если вы каждый день будете обливаться холодной водойВот что об этом говорит наука
Многие знают, что важную роль в вопросе долголетия играет генетика. Также существует мнение, что продлить жизнь могут регулярные занятия спортом и правильное питание. А один специалист посоветовал для этого каждый день обливаться холодной водой.
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Сооснователь проекта Oxford Longevity Project сэр Кристофер Бол подчёркивает, что обливания холодной водой способны продлить жизнь. Эксперт рекомендует для этого сначала включить горячую воду и принять душ с водой именно такой температуры, а потом включить холодную воду и постоять под ней столько, сколько вы сможете.
Обливания холодной водой - это довольно простая привычка. Тем не менее она очень эффективна в плане укрепления иммунной системы. Согласно результатам научных исследований, те, кто регулярно обливается холодной водой, реже болеют простудой.
При обливаниях холодной водой количество дней, пропущенных на работе из-за болезни, снижается на 29%.
А ещё доказано, что подобная привычка уменьшает проявление симптомов депрессии. А депрессия, как известно, повышает вероятность преждевременной смерти. Это можно объяснить выбросом определённых гормонов, а также повышением электрической активности в организме.
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