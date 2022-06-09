Как уменьшить боли в коленях людям постарше

Кроме того, результаты исследования показывают, что ходьба с физическими упражнениями может быть эффективным средством для замедления разрушения коленного сустава.

Исследователи изучили результаты Инициативы по остеоартриту, многолетнего обсервационного исследования, в котором участники самостоятельно сообщали о том, сколько времени и как часто они ходят пешком и делают физические упражнения.

У тех, кто сообщал о ходьбе с физическими упражнениями, вероятность появления новых частых болей в колене снизилась на 40% по сравнению с теми, кто так не делал.

""Это исследование подтверждает возможность того, что ходьба с физической нагрузкой может помочь предотвратить появление ежедневной боли в коленях. Она также может замедлить усугубление повреждений внутри сустава, вызванных остеоартритом", – заявили авторы работы

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