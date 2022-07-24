Как уменьшить жир в печени

Ограничьте употребление напитков с добавлением сахара.

Эксперты предупреждают: потребление слишком большого количества сахара может привести к тому, что ваша печень начнёт вырабатывать больше жира.

Ограничьте потребление алкоголя.

Употребление слишком большого количества алкоголя также может привести к накоплению жира в печени.

Добавляйте брокколи в свои смузи.

Брокколи содержит соединение под названием индол, которое может помочь уменьшить жир в печени. Добавление замороженной капусты в смузи может быть одним из простых способов увеличить потребление этого овоща.

Избегайте слишком большого количества энергетических напитков и соков.

Дело опять в сахаре.

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