Как уничтожение природных богатств влияет на психику человека

В прошлом году эксперты провели онлайн-опрос. Они узнали, как люди отреагировали на сообщение о том, что район Scenic Rim в Квинсленде сильно пострадал летом 2019-2020 года от лесных пожаров. Всего анкету заполнили 72 человека. Средний их возраст равнялся 46 годам, самому младшему участнику было 18 лет, самому старшему - 78 лет. Примерно 71 % из всех составляли женщины, 29 % - мужчины.

Оказалось, что 78 % ощущали гнев, грусть, тревогу, страх, разочарование и прочие эмоции, связанные со скорбью. Некоторые из них даже не спали по ночам или плакали.