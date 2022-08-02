Как уничтожение природных богатств влияет на психику человека

Как уничтожение природных богатств влияет на психику человекаВыяснили учёные
В прошлом году эксперты провели онлайн-опрос. Они узнали, как люди отреагировали на сообщение о том, что район Scenic Rim в Квинсленде сильно пострадал летом 2019-2020 года от лесных пожаров. Всего анкету заполнили 72 человека. Средний их возраст равнялся 46 годам, самому младшему участнику было 18 лет, самому старшему - 78 лет. Примерно 71 % из всех составляли женщины, 29 % - мужчины.
Оказалось, что 78 % ощущали гнев, грусть, тревогу, страх, разочарование и прочие эмоции, связанные со скорбью. Некоторые из них даже не спали по ночам или плакали.
Всё это говорит о том, что природа может помочь человеку определить самого себя. Ущерб же, который ей наносится, может подорвать благополучие людей.
По словам экспертов, экологическая скорбь и экологическая тревога - вполне рациональные эмоции в ответ на изменение окружающего мира. Кроме того, участники исследования отмечали, что пребывание на природе помогает им справиться с этими тяжёлыми эмоциями, вызванными уничтожением природных богатств. Именно таким образом человек может обрести надежду на лучшее.