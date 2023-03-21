Как успокоиться, если у вас приступ тревоги

Тревогу можно ощущать и без приступа паники. Паническая атака - это когда внезапно и без видимой причины у вас возникает изнурительная и очень сильная тревога. В руководстве по психическим состояниям говорится, что паническая атака представляет собой период сильного страха, который появляется неожиданно и достигает максимальной силы в течение 10 минут.

Паническая атака включает в себя минимум четыре из следующих признаков: сильное, учащённое сердцебиение; потливость; дрожь или потряхивание; одышка либо ощущение удушья; боль или дискомфорт в груди; головокружение, предобморочное состояние либо обморок; ощущение нереальности происходящего или чувство оторванности от самого себя; страх смерти; боязнь потерять контроль над происходящим; покалывание либо онемение; жар или озноб.

Один из лучших методов при приступе тревоги или панической атаке - это замедление. Нужно замедлить своё дыхание, начать дышать глубже, замедлить скорость речи. Физиологические реакции со временем поможет вам контролировать медитация.

Согласно одному недавнему исследованию, всего 5-6 минут дыхательных упражнений и медитации в день снижают уровень паники и тревоги у людей. Более эффективной стратегией при этом является контроль дыхания.

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