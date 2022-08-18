Как утренний кофе с сигаретой влияет на мозг

Проводилось исследование на клетках, которые экспрессировали один из никотиновых рецепторов человека. К этим клеткам учёные применили раствор тёмного обжаренного кофе. Оказалось, что органическое химическое соединение, входящее в состав кофе, помогает восстановить дисфункцию никотиновых рецепторов, из-за которых у человека появляется тяга к никотину.

Итоги этого исследования навели специалистов на мысль о том, что одно из соединений в кофе - n-MP - помогает уменьшить потребность в никотине по утрам. Опубликованы все полученные результаты были в издании Neuropharmacology.

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