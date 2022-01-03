Как в праздники сдержать накопление жира в организме

Специалист-диетолог Оксана Скиталинская подчёркивает, что наш мозг подсознательно хочет получить именно соль, сахар и жир. Поэтому продукты, которые содержат множество именно таких веществ, кажутся людям гораздо вкуснее «здоровых». Тем не менее способ сдержать накопление жира и набор веса из-за этого есть.

Прежде всего, может помочь осознание того, что к сладким, солёным, жирным продуктам нужно подходить с осторожностью. То есть жир выбирать - наиболее полезный, сладости есть определёнными порциями, соль - заменять другими видами продуктов (лимонный сок, пряности).