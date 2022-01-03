Как в праздники сдержать накопление жира в организме

Как в праздники сдержать накопление жира в организмеСоветует диетолог
Специалист-диетолог Оксана Скиталинская подчёркивает, что наш мозг подсознательно хочет получить именно соль, сахар и жир. Поэтому продукты, которые содержат множество именно таких веществ, кажутся людям гораздо вкуснее «здоровых». Тем не менее способ сдержать накопление жира и набор веса из-за этого есть.
Прежде всего, может помочь осознание того, что к сладким, солёным, жирным продуктам нужно подходить с осторожностью. То есть жир выбирать - наиболее полезный, сладости есть определёнными порциями, соль - заменять другими видами продуктов (лимонный сок, пряности).
Ещё один вариант - больше двигаться. К примеру, после съеденного курса яблочного штруделя можно прогуляться пешком или выполнить физические упражнения. Можно также начать во время праздников учиться танцевать.
Наконец, полезным будет добавлять каждый день в рацион один полезный продукт или одно полезное блюдо. Это может быть зелень, салат из свежей капусты и пр.
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