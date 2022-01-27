Как вакцины против коронавируса смогут лечить рак, ВИЧ и другие заболевания

Т-клеточный ответ играет важную роль при выявлении заражённых клеток в организме, а также в процессе избавления от этих клеток. Задача мРНК- или ДНК-вакцины заключается как раз в том, чтобы помочь иммунной системе лучше распознавать раковые и другие уже заражённые инфекциями клетки. То есть подобным образом иммунные клетки как бы будут учиться распознавать, обнаруживать и уничтожать опасные клетки.

Что касается лечения аутоиммунных заболеваний, то здесь подход немного другой. Для этого необходимо, чтобы вакцина смогла «научить» иммунные клетки не уничтожать собственные белки.

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