Как вакцины против коронавируса смогут лечить рак, ВИЧ и другие заболевания

Как вакцины против коронавируса смогут лечить рак, ВИЧ и другие заболеванияРассказывает микробиолог
Как отмечает эксперт, генные вакцины (мРНК- и ДНК-вакцины) создаются уже примерно 30 лет. Идея здесь заключается в том, что ДНК создаёт РНК, а затем РНК производит белки. В результате для любого такого белка оказывается возможно разработать молекулу мРНК или ДНК, которая будет побуждать клетки человека начать её производить.
О возможности лечения различных аутоиммунных заболеваний, генетических болезней, ВИЧ, гепатита В, герпеса заставила учёных задуматься одна особенность подобных вакцин. Она состоит в том, что такие вакцины крайне эффективно индуцируют Т-клеточный ответ.
Т-клеточный ответ играет важную роль при выявлении заражённых клеток в организме, а также в процессе избавления от этих клеток. Задача мРНК- или ДНК-вакцины заключается как раз в том, чтобы помочь иммунной системе лучше распознавать раковые и другие уже заражённые инфекциями клетки. То есть подобным образом иммунные клетки как бы будут учиться распознавать, обнаруживать и уничтожать опасные клетки.
Что касается лечения аутоиммунных заболеваний, то здесь подход немного другой. Для этого необходимо, чтобы вакцина смогла «научить» иммунные клетки не уничтожать собственные белки.
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