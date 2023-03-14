Как вам нужно изменить свой образ жизни, если у вас обнаружили метаболический синдром

Как вам нужно изменить свой образ жизни, если у вас обнаружили метаболический синдромОбъясняет врач
Допустим, вам сообщили после медосмотра, что у вас метаболический синдром и может возникнуть сахарный диабет. Что стоит сделать в первую очередь в этом случае?
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Когда у человека диагностируют метаболический синдром, это значит, что у него есть ряд состояний, которые могут значительно повысить риск развития диабета. Обычно этот синдром предполагает наличие у человека трёх или большего количества характеристик: большая талия, высокий уровень триглицеридов, низкий уровень «хорошего» холестерина, повышенное кровяное давление, высокий уровень глюкозы в крови.
Отличительным признаком диабета считается повышенный уровень сахара в крови. Если показатели сахара в крови натощак составляют 126 мг/дл или выше в двух отдельных тестах, то у человека диагностируют сахарный диабет. Преддиабетом называется состояние, при котором уровень сахара в крови натощак равняется 100-125 мг/дл. Часто у людей с метаболическим синдромом уровень глюкозы находится в преддиабетическом диапазоне.
Medical Xpress
Лечат метаболический синдром обычно путём изменения трёх направлений образа жизни. Это снижение веса, физическая активность, питание.
Большинство людей с метаболическим синдромом страдают от лишнего веса. А для избавления от этого синдрома большую роль может играть достижение и поддержание здорового веса. Благодаря снижению веса можно снизить сахара в крови, уровень триглицеридов, кровяное давление.
Важно также заниматься регулярно спортом. Это не только поможет сбросить лишние килограммы, но и облегчит проявление некоторых медицинских проблем, связанных с метаболическим синдромом. Хорошо будет, если вы станете каждый день уделять 30 или больше минут физической активности умеренной интенсивности: плаванию, быстрой ходьбе, езде на велосипеде.
В долгосрочной перспективе здоровое питание - это очень важный компонент лечения метаболического синдрома. Людям с этим синдромом рекомендуется соблюдать диету DASH и средиземноморскую диету.
Наконец, имеет смысл отказаться при метаболическом синдроме от курения. Эта вредная привычка может усугубить многие осложнения этого синдрома и повысить риск развития других болезней.
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