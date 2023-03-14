Как вам нужно изменить свой образ жизни, если у вас обнаружили метаболический синдром

Лечат метаболический синдром обычно путём изменения трёх направлений образа жизни. Это снижение веса, физическая активность, питание.

Большинство людей с метаболическим синдромом страдают от лишнего веса. А для избавления от этого синдрома большую роль может играть достижение и поддержание здорового веса. Благодаря снижению веса можно снизить сахара в крови, уровень триглицеридов, кровяное давление.

Важно также заниматься регулярно спортом. Это не только поможет сбросить лишние килограммы, но и облегчит проявление некоторых медицинских проблем, связанных с метаболическим синдромом. Хорошо будет, если вы станете каждый день уделять 30 или больше минут физической активности умеренной интенсивности: плаванию, быстрой ходьбе, езде на велосипеде.

В долгосрочной перспективе здоровое питание - это очень важный компонент лечения метаболического синдрома. Людям с этим синдромом рекомендуется соблюдать диету DASH и средиземноморскую диету.

Наконец, имеет смысл отказаться при метаболическом синдроме от курения. Эта вредная привычка может усугубить многие осложнения этого синдрома и повысить риск развития других болезней.

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