Как ваши “биологические часы” влияют на количество жира в организме

Эксперты из Weill Cornell Medicine в ходе двух недавних исследований пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов («биологических часов») играет ключевую роль в увеличении веса. Одно из исследований, которое было опубликовано в Cell Reports, продемонстрировало, что стресс, возникающий у мышей из-за введения им гормонов стресса и нарушения их «биологических часов», запускает временный защитный механизм. Из-за этого у них начинают образовываться жировые клетки и вырабатываться инсулин.

В ходе второго исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, стало известно, что во время периода отдыха у мышей предшественники жировых клеток становятся собственно жировыми клетками.