Как ваши “биологические часы” влияют на количество жира в организме

Как ваши “биологические часы” влияют на количество жира в организмеОбъясняют американские учёные
Эксперты из Weill Cornell Medicine в ходе двух недавних исследований пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов («биологических часов») играет ключевую роль в увеличении веса. Одно из исследований, которое было опубликовано в Cell Reports, продемонстрировало, что стресс, возникающий у мышей из-за введения им гормонов стресса и нарушения их «биологических часов», запускает временный защитный механизм. Из-за этого у них начинают образовываться жировые клетки и вырабатываться инсулин.
В ходе второго исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, стало известно, что во время периода отдыха у мышей предшественники жировых клеток становятся собственно жировыми клетками.
В целом исследования показывают, что из-за стресса и прочих факторов, которые нарушают «биологические часы» организма, человек может набирать вес.
На данный момент специалисты пытаются понять, почему из-за нарушения суточных ритмов глюкокортикоидов временно изменяется обмен веществ. Также учёные хотят узнать, что именно способствует тому, что эти изменения становятся постоянными: диета с большим количеством жиров или длительный стресс.
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