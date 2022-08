Как ваши “биологические часы” влияют на количество жира в организме

Объясняют американские учёные

Два исследования специалистов из Weill Cornell Medicine показали, что человек вполне может набрать вес из-за нарушения так называемых биологических часов, или циркадных ритмов. Результаты этих исследований были опубликованы в Cell Reports и Proceedings of the National Academy of Sciences.