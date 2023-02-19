Как вейпинг навредит вашему здоровью: пять последствий

Повреждение лёгких. Сокращённо такое повреждение называют EVALI. Это на самом деле серьёзное заболевание, которое может даже привести к смерти. Среди симптомов EVALI выделяют боль в области груди, одышку, лихорадку, учащённый пульс и др.

Болезни сердца. Согласно результатам исследований, при использовании электронных сигарет сосуды могут повредиться так же, как и при курении обычных.