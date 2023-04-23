Как вейпы и электронные сигареты вредят вашим зубам

Есть и много других химических веществ, которые вдыхают курящие электронные сигареты и использующие вейпы люди. К примеру, пропиленгликоль, который выделяется при использовании многих вейпов, способствует появлению сухости во рту, неприятного запаха изо рта, кариеса, язв во рту.

Никотин, основной компонент сигарет и вейпов, ограничивает приток крови к дёснам. Это приводит к увеличению риска развития болезней дёсен. А когда это смешивается с пропиленгликолем, формальдегидом и бензолом, то этот риск ещё больше возрастает.

Хотя многие люди переходят на электронные сигареты потому, что они якобы не делают зубы жёлтыми, всё не так просто. По словам врача, никотин тоже оказывает окрашивающее действие, поэтому для решения проблемы нужно отказаться и от сигарет, и от электронных сигарет, и от вейпов.

Некоторые исследования продемонстрировали, что аэрозоль от вейпов может привести к почти четырёхкратному увеличению адгезии микробов к зубной эмали. А ещё хуже электронные сигареты и жидкости для вейпов с фруктовыми вкусами. Всё дело в том, что они имеют химическую структуру, аналогичную структуре сладких напитков и сладостей, и надолго прилипают к зубам, вызывая кариес.

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