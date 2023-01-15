Как вес связан со старческим слабоумием

Разделили эксперты всех испытуемых на четыре группы. Первая - с ранним снижением индекса массы тела, вторая - с поздним снижением, ростом и падением ИМТ, третья - без снижения ИМТ, четвёртая - контрольная группа.

Оказалось, что на 288 % по сравнению с людьми в контрольной группе повышен риск развития старческого слабоумия у людей, у которых сначала был набор ИМТ, а потом его снижение. Но пока что исследователи ещё не сделали вывода по поводу связи между деменцией и ИМТ.

В более ранних работах такая связь между старческим слабоумием и массой тела всё же была обнаружена. Как говорится в исследовании, опубликованном в The Lancet, при умеренном лишнем весе в пожилом возрасте возникает защита мыслительных функцией от ухудшения.

Также в научной работе, опубликованной в Alzheimer’s & Dementia, отмечается, что люди с ожирением имеют более низкий уровень слабоумия по сравнению с теми, у кого недостаточный вес.

Специалисты из Цзилиньского университета в Китае выяснили, что у тех, кто имеет ИМТ менее 18,5, риск развития деменции выше на 51,8 %, чем у людей со значением ИМТ 18,5-24.

Людям, которым ещё нет 65 лет, рекомендуется ИМТ поддерживать в районе 18,5-24,9.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.