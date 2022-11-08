Как влияет на здоровье соус терияки

1. Вы можете употреблять слишком много натрия.

В соусе содержится изрядная доза соли. Поэтому с терияки легко перебрать норму.

2. Вы можете усугубить синдром раздражённого кишечника (СРК).

Это желудочно-кишечное заболевание может быть вызвано употреблением в пищу ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов. Чеснок и лук являются известными ферментируемыми углеводами.

3. Вы можете съесть слишком много сахара.

Соус терияки содержит от трёх до восьми граммов добавленного сахара на столовую ложку. Большинству взрослых следует стремиться не превышать 50 граммов добавленного сахара в день.

4. Вы можете успокоить временное расстройство желудка.

В терияки содержится имбирь, а он может облегчить дискомфорт в животе.

5. Вы можете набрать вес.

Соус терияки считается ультрапереработанным продуктом, который связан с увеличением веса.

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