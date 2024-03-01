Как влияют на здоровье человека марафонские забеги

Первые 5 миль (8 км). Большинство бегунов стартуют с высокой скоростью. И это неправильно. При беге на длинные дистанции нужно учитывать, что вы будете сильно потеть и сжигать больше килокалорий, чем обычно. Среднестатистическому бегуну требуется от 15 до 30 унций (от 450 до 900 мл) воды каждый час. Чтобы определить это точнее, взвесьтесь после часовой тренировки. Так вы узнаете, сколько жидкости за это время потеряли. Что касается еды, то рекомендуется потреблять простые углеводы спустя час-полтора бега (энергетические батончики, энергетические гели, крекеры, крендельки с солью).

10-я миля (16-й км). В этом время ваш желудок может начать сводить судорогой. Исследования показывают, что от 30 до 50% бегунов на длинные дистанции страдают кишечными расстройствами. Есть две основные теории, почему так происходит. Первая — из-за того, что вы при каждом шаге «толкаете» кишечник и раздражаете таким образом его. Вторая причина — кровь отводится от органов и направляется к мышцам, прерывая процесс пищеварения и приводя к спазмам, диарее, кислотному рефлюксу и/или тошноте.

От 12 до 15 миль (19−24 км). По мере увеличения количества миль в мышцах начинают накапливаться отходы (побочные продукты процессов выработки энергии в организме), а ноги устают и начинают болеть. Из-за этого вы можете столкнуться с растяжениями, травмами и судорогами. Лучшее решение этой проблемы — профилактика. На комфорт в мышцах влияют также еда и питьё.