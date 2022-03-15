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Как восстановить Apple Watch, если они «заглючили»Для этого нужен iPhone
В последнем обновлении Apple watchOS 8.5 появился режим восстановления, который может помочь вам «спасти» ваши Apple Watch, если они зависли на экране с красным восклицательным знаком.
В статье Apple говорится, что для восстановления вам также понадобится iPhone под управлением iOS 15.4. Если ваши часы показывают анимацию соединения телефона и часов или красный восклицательный знак, нужно сделать следующее:
- Поставить часы на зарядку.
- Разблокировать смартфон и поднести его ближе.
- Дважды нажать на боковую кнопку Apple Watch рядом с колёсиком.
Затем на телефоне должно появиться сообщение о том, что он обнаружил Apple Watch в режиме восстановления.
Во время процесса восстановления может возникнуть проблема с тем, к какой сети Wi-Fi подключён ваш телефон, поэтому следует прочесть мелкий шрифт в статье.
Источник: The Verge