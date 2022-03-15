Как восстановить Apple Watch, если они «заглючили»

В статье Apple говорится, что для восстановления вам также понадобится iPhone под управлением iOS 15.4. Если ваши часы показывают анимацию соединения телефона и часов или красный восклицательный знак, нужно сделать следующее:

Поставить часы на зарядку.

Разблокировать смартфон и поднести его ближе.

Дважды нажать на боковую кнопку Apple Watch рядом с колёсиком.

Затем на телефоне должно появиться сообщение о том, что он обнаружил Apple Watch в режиме восстановления.

Во время процесса восстановления может возникнуть проблема с тем, к какой сети Wi-Fi подключён ваш телефон, поэтому следует прочесть мелкий шрифт в статье.