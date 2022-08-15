Как вредят сосудам диетические напитки

Сгустки крови иногда могут представлять опасность для организма человека. Например, они способны привести к закупорке сосуда, который снабжает мозг кровью. В результате у человека возникает ишемический инсульт (причём этот вид инсульта составляет 87 % всех инсультов).

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что такие сгустки крови образуются там, где артерии сужены или заблокированы бляшками (жировыми отложениями).

По словам профессора Марк Уайтли, ведущего венозного хирурга-консультанта и основателя клиники Уайтли, во многом на самом деле связь между диетическими напитками и тромбами в венах ещё не доказана. При этом учёные полагают, что если женщины в постменопаузу будут употреблять много таких напитков, то это повысит у них шансы на развитие болезней сердца и возникновение инсульта.