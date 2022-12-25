Как вредят здоровью заменители мяса

Как вредят здоровью заменители мясаОб этом говорится в новом исследовании
Недавно учёные обнаружили, что некоторые заменители мяса не содержат нужных организму питательных веществ. Это стало известно в ходе анализа 44 разных видов заменителей мяса.
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В ходе исследования специалистов из Технологического университета Чалмерса в Швеции выяснилось, что в некоторых заменителях мяса нет ключевых питательных веществ, в которых нуждается организм. Всё дело в том, что разные заменители мяса обладают различной питательной ценностью.
Также количество железа и цинка, которые усваиваются организмом, в заменителях мяса было низким. Связано это было с фитатами - антипитательными веществами.
Результаты этого исследования были опубликованы в издании Nutrients.
Доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и специалист по питанию в Living.Fit Кэтрин Джервасио отмечает, что белки сами по себе могут быть разными. В растительных белках действительно меньше, чем в животных, калорий, жира, холестерина, но в то же время им не хватает определённых характеристик.
Проблема в том, что заменители мяса получают из растений, а растения содержат фитаты. Эти вещества приносят пользу растениям, но считаются антипитательными. Из-за них хуже усваиваются цинк, кальций, железо.
Но некоторые растительные заменители мяса (ферментированные продукты) являются полезными. Это, например, темпе, мисо. В них фитаты расщепляются при ферментации.
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