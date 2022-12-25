Как вредят здоровью заменители мяса

В ходе исследования специалистов из Технологического университета Чалмерса в Швеции выяснилось, что в некоторых заменителях мяса нет ключевых питательных веществ, в которых нуждается организм. Всё дело в том, что разные заменители мяса обладают различной питательной ценностью.

Также количество железа и цинка, которые усваиваются организмом, в заменителях мяса было низким. Связано это было с фитатами - антипитательными веществами.

Результаты этого исследования были опубликованы в издании Nutrients.