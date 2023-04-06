Как выглядит стрессовая сыпь и как её лечить

У людей, которые страдают астмой, аллергией, розацеа, экземой, чаще сталкиваются с сыпью, которая вызвана стрессом. И вот в чём особенности такой сыпи.

Как отмечает клиника Кливленда, крапивница (стрессовая сыпь) может появиться на руках, лице, шее. Она представляет собой бугорки красноватого цвета. При нажатии на эти бугорки кожа в центре будет становиться светлее. Когда стрессовая сыпь возникает на лице, то она может вызвать болезненный отёк губ, глаз, внутренней части горла. Также сыпь может зудеть, «гореть», болеть.