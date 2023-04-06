Как выглядит стрессовая сыпь и как её лечить

Как выглядит стрессовая сыпь и как её лечитьНа стресс организм может реагировать по-разному
Как отметила в недавней научной статье дерматолог доктор Элизабет Фархат, из-за стресса в организме повышается уровень кортизола. Это может привести к возникновению крапивницы, акне, экземы, к выпадению волос.
Фото: Scripps
У людей, которые страдают астмой, аллергией, розацеа, экземой, чаще сталкиваются с сыпью, которая вызвана стрессом. И вот в чём особенности такой сыпи.
Как отмечает клиника Кливленда, крапивница (стрессовая сыпь) может появиться на руках, лице, шее. Она представляет собой бугорки красноватого цвета. При нажатии на эти бугорки кожа в центре будет становиться светлее. Когда стрессовая сыпь возникает на лице, то она может вызвать болезненный отёк губ, глаз, внутренней части горла. Также сыпь может зудеть, «гореть», болеть.
Хотя если вообще, то стрессовая сыпь может появиться на любом участке тела. Чаще же всего она встречается на лице, шее, груди либо руках.
Несмотря на то что крапивница доставляет боль и дискомфорт, она обычно безвредна и проходит сама по себе. Клиника Майо советует принимать противозудные препараты, которые не вызывают сонливости: они уменьшат отёк и успокоят зуд, связанный со стрессовой сыпью. Также вы можете попробовать использовать молочные компрессы, принимать холодную ванну.
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