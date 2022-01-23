Как выгорание влияет на человека

Как выгорание влияет на человекаОбъясняет нейробиолог
По словам нейробиолога Дина Бернетта, на самом деле эмоциональное выгорание не относится ни к заболеваниям, ни к клиническим состояниям. А согласно классификации ВОЗ, оно представляет собой просто профессиональное явление. Другими словами, это просто один из факторов, способных в будущем привести к серьёзным проблемам со здоровьем. То есть выгорание больше напоминает не психическое расстройство или вирус, а нечто вроде спортивной травмы либо автомобильной аварии.
Тем не менее у выгорании есть характерные признаки. По данным ВОЗ, при таком состоянии человек чувствует истощение, ощущает, что у него нет сил и энергии, мотивации. Помимо этого, для подобного явления характерно дистанцирование человека от работы (ещё один вариант - цинизм по отношению к рабочим обязанностям или негативное отношение к работе). Также заметно и снижение профессиональной продуктивности и эффективности, то есть человек хуже выполняет свои обязанности.
При этом выгорание, по словам специалистов ВОЗ, происходит в том случае, если человек в течение длительного времени сталкивается со стрессом на работе.
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