Как выгорание влияет на человека

Тем не менее у выгорании есть характерные признаки. По данным ВОЗ, при таком состоянии человек чувствует истощение, ощущает, что у него нет сил и энергии, мотивации. Помимо этого, для подобного явления характерно дистанцирование человека от работы (ещё один вариант - цинизм по отношению к рабочим обязанностям или негативное отношение к работе). Также заметно и снижение профессиональной продуктивности и эффективности, то есть человек хуже выполняет свои обязанности.

При этом выгорание, по словам специалистов ВОЗ, происходит в том случае, если человек в течение длительного времени сталкивается со стрессом на работе.

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