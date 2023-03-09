Как выйти из творческого кризиса: научно доказанные способы

Как выйти из творческого кризиса: научно доказанные способыВсе мы сталкивались с этой неприятной ситуацией
Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни страдал от отсутствия идей. Особенно тяжело это переживать тем, чья профессия связана с творчеством. И вот как из этого состояния можно выбраться.
Фото: KU
По своей природе все люди ленивы. Просто все мы приобрели в процессе эволюции эту черту, чтобы сохранять энергию. Одно из последствий этого - склонность возвращаться к проверенным образцам мышления.
Чтобы вытащить мозг из надоевшей рутины, нужно прежде всего изменить распорядок дня. К примеру, вы привыкли обдумывать всё во второй половине дня за рабочим столом. Вместо этого выйдите из офиса рано утром и пойдите в совсем непривычное и незнакомое место. Кроме того, если вы обычно все свои идеи печатаете на клавиатуре, то попробуйте их записывать от руки.
Dan Bright
Напомните себе о творческом вызове перед сном, а затем на следующий день возвратитесь к проблеме. Может помочь в преодолении творческого кризиса также быстрая прогулка, мозговой штурм с человеком, который сильно отличается от вас, или расслабляющие ритуалы (зажгите свечи, примите ванну с пеной и посмотрите, что сможет придумать ваш мозг).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.