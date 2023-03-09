Как выйти из творческого кризиса: научно доказанные способы

По своей природе все люди ленивы. Просто все мы приобрели в процессе эволюции эту черту, чтобы сохранять энергию. Одно из последствий этого - склонность возвращаться к проверенным образцам мышления.

Чтобы вытащить мозг из надоевшей рутины, нужно прежде всего изменить распорядок дня. К примеру, вы привыкли обдумывать всё во второй половине дня за рабочим столом. Вместо этого выйдите из офиса рано утром и пойдите в совсем непривычное и незнакомое место. Кроме того, если вы обычно все свои идеи печатаете на клавиатуре, то попробуйте их записывать от руки.